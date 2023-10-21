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МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке

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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку 17 октября, где выразило ему протест в ответ на демарш чешского дипведомства в связи с ударом по населённому пункту Гроза на Украине.
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что МИД жёстко указал на «неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте», а также на активную поддержку Украины с целью нанести России поражение, накачивание ВСУ оружием, которое способствует продолжению боевых действий и дестабилизации региона.

«На этом фоне выглядят несостоятельными попытки Праги, закрывающей глаза на преступления киевского режима, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей, как и стремление поучать других», — написало дипведомство.

12 октября сообщалось, что посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии.

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