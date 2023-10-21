МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что МИД жёстко указал на «неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте», а также на активную поддержку Украины с целью нанести России поражение, накачивание ВСУ оружием, которое способствует продолжению боевых действий и дестабилизации региона.
«На этом фоне выглядят несостоятельными попытки Праги, закрывающей глаза на преступления киевского режима, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей, как и стремление поучать других», — написало дипведомство.
12 октября сообщалось, что посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии.