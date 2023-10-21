Узнать больше

FT: спонсоры отказывают вузам в США из-за недостаточной критики движения ХАМАС

Короткая ссылка
Спонсоры американских университетов начали отказываться от финансовой поддержки вузов из-за недостаточной критики действий палестинского движения ХАМАС в зоне палестино-израильского конфликта.
FT: спонсоры отказывают вузам в США из-за недостаточной критики движения ХАМАС
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Fleming

Об этом пишет газета The Financial Times.

По данным газеты, финансирования могут лишиться такие университеты, как Гарвардский, Стенфордский и Пенсильванский.

На фоне таких рисков Пенсильванский университет выпустил заявление, в котором резко раскритиковал «террористические атаки ХАМАС в Израиле». 

Президент этого университета Лиз Мэгилл публично признала, что представителям вуза следовало показать более чёткую реакцию на происходящее на Ближнем Востоке.

Кроме того, финансирование Гарварада оказалось под угрозой после того, как основатель Limited Brands Лесли Вексер призвал университеты решительно осудить действия ХАМАС, а также жестоко наказывать студентов, которые участвуют в антиизраильских акциях.

Также в Гарвардском университете израильский миллиардер Идан Офер отказался от своей должности в исполнительном совете вуза.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить