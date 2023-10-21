FT: спонсоры отказывают вузам в США из-за недостаточной критики движения ХАМАС

Спонсоры американских университетов начали отказываться от финансовой поддержки вузов из-за недостаточной критики действий палестинского движения ХАМАС в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом пишет газета The Financial Times.

По данным газеты, финансирования могут лишиться такие университеты, как Гарвардский, Стенфордский и Пенсильванский.

На фоне таких рисков Пенсильванский университет выпустил заявление, в котором резко раскритиковал «террористические атаки ХАМАС в Израиле».

Президент этого университета Лиз Мэгилл публично признала, что представителям вуза следовало показать более чёткую реакцию на происходящее на Ближнем Востоке.

Кроме того, финансирование Гарварада оказалось под угрозой после того, как основатель Limited Brands Лесли Вексер призвал университеты решительно осудить действия ХАМАС, а также жестоко наказывать студентов, которые участвуют в антиизраильских акциях.

Также в Гарвардском университете израильский миллиардер Идан Офер отказался от своей должности в исполнительном совете вуза.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям.