Саммит по палестинской проблеме начался в Каире
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«Саммит по палестинской проблеме стартовал в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций», — говорится в заявлении.
Отмечается, что лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы не уйдут со своих земель.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости возобновить политический процесс по созданию палестинского государства.