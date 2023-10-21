Саммит по палестинской проблеме начался в Каире

Саммит по палестинской проблеме с участием 30 стран и ряда международных организаций начался в египетской столице Каире. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Саммит по палестинской проблеме стартовал в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы не уйдут со своих земель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости возобновить политический процесс по созданию палестинского государства.