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Саммит по палестинской проблеме начался в Каире

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Саммит по палестинской проблеме с участием 30 стран и ряда международных организаций начался в египетской столице Каире. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Саммит по палестинской проблеме начался в Каире
  • globallookpress.com
  • © Kira Hofmann / PHOTOTHEK

«Саммит по палестинской проблеме стартовал в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы не уйдут со своих земель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости возобновить политический процесс по созданию палестинского государства.

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