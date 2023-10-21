В конгрессе США заявили, что нашли чек для Байдена на $200 тысяч

Надзорный комитет палаты представителей Соединённых Штатов сообщил, что нашёл доказательства получения американским лидером Джо Байденом $200 тыс. от своего брата Джеймса, которому платила медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока, передаёт РИА Новости.

По словам главы комитета Джеймса Комера, банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчётности, выявили прямой платёж на сумму в $200 тыс. от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека.

Уточняется, что чек на погашение долга выписали 1 марта 2018 года — в день, когда Джеймс Байден получил платёж от компании Americore.

Она перечислила брату Джо Байдена $600 тыс. в надежде на то, что он поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока, добавил Комер.

При этом американский лидер, как отмечается, утверждает, что не знал о деловых связях родни за рубежом.

12 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти сообщил о запуске расследования в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена.