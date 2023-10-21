Антонов: США пострадают от приостановки членства Росфинмониторинга в «Эгмонте»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США пострадают от приостановки членства Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт».

Как передаёт РИА Новости, по его словам, американская администрация США готова инспирировать любые антироссийские инициативы, не желая разбираться в возможных негативных последствиях.

Антонов добавил, что США пострадают из-за данного решения, так как Росфинмониторинг будет вынужден поставить «на паузу» некоторые международные финансовые расследования.

Ранее Объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мир «Эгмонт» объявило о приостановке членства Росфинмониторинга.