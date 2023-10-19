Группа финансовых разведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга
- Gettyimages.ru
- © Sefa Karacan / Anadolu Agency
«Главы ПФР стран группы в ходе виртуальной встречи 18 октября 2023 года решили: приостановить членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт», — цитирует РИА Новости коммюнике объединения.
Отмечается, что это сделано для поддержания репутации группы в глобальном пространстве и обеспечения единства экосистемы.
Членство Росфинмониторинга приостановлено на срок, необходимый для защиты интересов группы.