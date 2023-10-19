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Группа финансовых разведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

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Объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мир «Эгмонт» объявило о приостановке членства Росфинмониторинга.
Группа финансовых разведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan / Anadolu Agency

«Главы ПФР стран группы в ходе виртуальной встречи 18 октября 2023 года решили: приостановить членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт», — цитирует РИА Новости коммюнике объединения.

Отмечается, что это сделано для поддержания репутации группы в глобальном пространстве и обеспечения единства экосистемы.

Членство Росфинмониторинга приостановлено на срок, необходимый для защиты интересов группы.

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