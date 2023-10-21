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Антонов назвал компиляцией домыслов доклад США о вмешательстве России в выборы

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией домыслов доклад разведки США о якобы имевших место попытках России подорвать общественное доверие к избирательным процессам в ряде государств.

Его высказывание приводится в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Этот опус является компиляцией откровенных домыслов, сплетен и махровых русофобских выпадов», — подчеркнул Антонов.

По его словам, выставляя Россию в качестве непримиримого врага, Вашингтон демонстрирует незаинтересованность в прагматичном сотрудничестве для решения общих вызовов, стоящих перед человечеством.

Ранее депутат Европейского парламента от Румынии Эуджен Томак заявил, что Россия «попытается вмешаться» в выборы в ЕП, которые пройдут в июне 2024 года.

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