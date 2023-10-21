Полянский: вето США на ближневосточную резолюцию в ООН — «удар ножом в спину»
Об этом пишет ТАСС.
«Соединённые Штаты внезапно решили ветировать резолюцию. Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину, поскольку многие страны считали, что США вместе с ними», — подчеркнул Полянский.
Как ранее сообщило издание Global Times, Вашингтон несёт ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в палестино-израильском конфликте, наложив вето на проект бразильской резолюции по ситуации в секторе Газа.
Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал лицемерием со стороны Вашингтона вето США на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.