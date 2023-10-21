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WSJ: сделка США, Израиля и Катара об освобождении 50 пленных провалилась

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Договорённость при участии Соединённых Штатов, Израиля и Катара, которая могла бы привести к освобождению 50 израильских пленных, провалилась.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, переговоры об освобождении пленных проходят с трудностями.

Так, поначалу ХАМАС вообще не хотело обсуждать такую возможность, пишет издание.

Кроме того, движение и группировка «Исламский джихад» точно не знали, где находятся пленные, поскольку некоторых из них забрали не принадлежащие к организациям палестинцы.

Сделка с участием Соединённых Штатов, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 пленных, провалилась, пишет WSJ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

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