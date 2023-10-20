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Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии

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Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации.
Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что боевики в южной части идлибской зоны деэскалации в Сирии ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ против группировки войск Вооружённых сил России.

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