Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии
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Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что боевики в южной части идлибской зоны деэскалации в Сирии ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ против группировки войск Вооружённых сил России.