Боевики в САР готовят провокацию против России с применением отравляющих веществ
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Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«Главари террористических группировок, действующих в южной части идлибской зоны деэскалации, ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС России в САР», — цитирует его ТАСС.
По его словам, представители псевдогуманитарной организации «Белые каски» во взаимодействии с террористами доставили шесть ёмкостей с хлором в район Эриха.
По данным ЦПВС, боевики намерены устроить инсценировку последствий применения этих веществ.
9 сентября истребители и дроны международной коалиции во главе с США 23 раза создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.