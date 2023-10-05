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Боевики в САР готовят провокацию против России с применением отравляющих веществ

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Боевики в южной части идлибской зоны деэскалации в Сирии ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ против группировки войск Вооружённых сил России.
Боевики в САР готовят провокацию против России с применением отравляющих веществ
  • globallookpress.com

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Главари террористических группировок, действующих в южной части идлибской зоны деэскалации, ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС России в САР», — цитирует его ТАСС.

По его словам, представители псевдогуманитарной организации «Белые каски» во взаимодействии с террористами доставили шесть ёмкостей с хлором в район Эриха.

По данным ЦПВС, боевики намерены устроить инсценировку последствий применения этих веществ.

9 сентября истребители и дроны международной коалиции во главе с США 23 раза создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.

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