Боевики в САР готовят провокацию против России с применением отравляющих веществ

Боевики в южной части идлибской зоны деэскалации в Сирии ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ против группировки войск Вооружённых сил России.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Главари террористических группировок, действующих в южной части идлибской зоны деэскалации, ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС России в САР», — цитирует его ТАСС.

По его словам, представители псевдогуманитарной организации «Белые каски» во взаимодействии с террористами доставили шесть ёмкостей с хлором в район Эриха.

По данным ЦПВС, боевики намерены устроить инсценировку последствий применения этих веществ.

9 сентября истребители и дроны международной коалиции во главе с США 23 раза создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.