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Глава Минюста Бельгии подал в отставку после гибели двух болельщиков в Брюсселе

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Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн заявил, что подал в отставку после гибели двух шведских болельщиков в результате стрельбы в Брюсселе.
Глава Минюста Бельгии подал в отставку после гибели двух болельщиков в Брюсселе
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Belga news agency.

«Это индивидуальная, монументальная и недопустимая ошибка, которая привела к драматическим последствиям», — сказал он, объявляя о своей отставке.

Ранее стало известно, что бельгийская полиция нейтрализовала подозреваемого в нападении в Брюсселе. Позже появилась информация о том, что он скончался.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков.

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