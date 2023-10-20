Глава Минюста Бельгии подал в отставку после гибели двух болельщиков в Брюсселе
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Об этом пишет Belga news agency.
«Это индивидуальная, монументальная и недопустимая ошибка, которая привела к драматическим последствиям», — сказал он, объявляя о своей отставке.
Ранее стало известно, что бельгийская полиция нейтрализовала подозреваемого в нападении в Брюсселе. Позже появилась информация о том, что он скончался.
Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков.