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Полянский: спецсессия ГА ООН по Палестине состоится на следующей неделе

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Спецсессия ГА ООН по Палестине состоится на следующей неделе, скорее всего 24 октября.
Полянский: спецсессия ГА ООН по Палестине состоится на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Совбез обсудил этот вопрос, но, к сожалению, не смог принять никакого решения, сейчас в СБ ООН этот вопрос формально не обсуждается, есть возможность у Генассамблеи сказать своё слово. Поэтому на следующей неделе, трудно сказать когда, была информация, что в понедельник, но я сомневаюсь, скорее всего, во вторник», — сказал он в эфире «Россия 24».

Ранее сообщалось, что число российских граждан, которые погибли во время эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 20.

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