Полянский: спецсессия ГА ООН по Палестине состоится на следующей неделе

Спецсессия ГА ООН по Палестине состоится на следующей неделе, скорее всего 24 октября.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Совбез обсудил этот вопрос, но, к сожалению, не смог принять никакого решения, сейчас в СБ ООН этот вопрос формально не обсуждается, есть возможность у Генассамблеи сказать своё слово. Поэтому на следующей неделе, трудно сказать когда, была информация, что в понедельник, но я сомневаюсь, скорее всего, во вторник», — сказал он в эфире «Россия 24».

Ранее сообщалось, что число российских граждан, которые погибли во время эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 20.