Захарова: США тиражируют санкции под мнимым предлогом иранской ядерной угрозы
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«США продолжают тиражировать всё новые и новые санкции под предлогом мнимой иранской ракетно-ядерной угрозы», — говорится в комментарии Захаровой.
Она отметила, что Вашингтон раздувает данную угрозу и пытается пугать ей весь мир.
Ранее Минфин США включил в антииранские санкции подсанкционные организации из России.
В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.