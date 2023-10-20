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Захарова: США тиражируют санкции под мнимым предлогом иранской ядерной угрозы

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США тиражируют новые санкции под предлогом мнимой ракетно-ядерной угрозы со стороны Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: США тиражируют санкции под мнимым предлогом иранской ядерной угрозы
  • Gettyimages.ru

«США продолжают тиражировать всё новые и новые санкции под предлогом мнимой иранской ракетно-ядерной угрозы», — говорится в комментарии Захаровой.

Она отметила, что Вашингтон раздувает данную угрозу и пытается пугать ей весь мир.

Ранее Минфин США включил в антииранские санкции подсанкционные организации из России.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.

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