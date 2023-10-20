Палестинская беженка заявила, что жителям сектора Газа негде прятаться от бомб

Палестинская беженка Тала Херзалла обратилась к международной общественности с вопросом, куда должны бежать жители сектора Газа, когда под ударами ВС Израиля находится различная инфраструктура анклава. Видео публикует RT Arabic.

«Мы пошли в школы — они стали бомбить школы. Мы двинулись на юг — они стали бомбить юг. Мы переместились в больницы — они стали бомбить больницы», — говорит Херзалла.

Она добавила, что единственное медучреждение в городе Газа, которое может принимать раненых, теперь обесточено.

Жители анклава не знают больше безопасных мест, сказала девушка.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём выступлении 18 октября признал, что израильская авиация наносит ущерб гражданским в секторе Газа. Он обвинил ХАМАС в том, что движение стремится увеличить число жертв конфликта.