Палестинская беженка заявила, что жителям сектора Газа негде прятаться от бомб
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«Мы пошли в школы — они стали бомбить школы. Мы двинулись на юг — они стали бомбить юг. Мы переместились в больницы — они стали бомбить больницы», — говорит Херзалла.
Она добавила, что единственное медучреждение в городе Газа, которое может принимать раненых, теперь обесточено.
Жители анклава не знают больше безопасных мест, сказала девушка.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём выступлении 18 октября признал, что израильская авиация наносит ущерб гражданским в секторе Газа. Он обвинил ХАМАС в том, что движение стремится увеличить число жертв конфликта.