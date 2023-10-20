Захарова назвала национализмом слова фон дер Ляйен о России и ХАМАС
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Как напомнила Захарова, фон дер Ляйен в ходе выступления в американском институте Хадсона 19 октября заявила, что «Россия и ХАМАС похожи».
«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии», — написала дипломат в Telegram.
Захарова добавила, что подобные заявления нацелены на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти.
Ранее стало известно, что в Кремле считают неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, который провёл параллель между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС.