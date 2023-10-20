Захарова назвала национализмом слова фон дер Ляйен о России и ХАМАС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о России и палестинском движении ХАМАС являются провокацией и национализмом.

Как напомнила Захарова, фон дер Ляйен в ходе выступления в американском институте Хадсона 19 октября заявила, что «Россия и ХАМАС похожи».

«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии», — написала дипломат в Telegram.

Захарова добавила, что подобные заявления нацелены на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти.

Ранее стало известно, что в Кремле считают неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, который провёл параллель между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС.