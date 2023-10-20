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В Совфеде назвали дешёвым популизмом просьбу Зеленской о Крыме на картах Google

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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT просьбу Елены Зеленской в адрес представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.
В Совфеде назвали дешёвым популизмом просьбу Зеленской о Крыме на картах Google
  • РИА Новости

«Это искусственно созданная ситуация. Сегодня Украина понимает, что центр тяжести США и их сателлитов перемещается в сторону израильско-палестинского конфликта, именно поэтому сегодня это информационный повод, чтобы привлечь внимание к Украине. Пользы от этого не будет никому, Украина богаче не станет, украинцы лучше жить не будут... Эффекта ноль от всего этого, дешёвый популизм», — подчеркнула собеседница RT. 

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу Елены Зеленской в адрес представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма закрыт: по его словам, на территории полуострова референдум проходил в соответствии с международным правом.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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