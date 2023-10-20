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Песков: Россия контактирует с израильтянами и палестинцами по теме заложников

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Российская сторона продолжает контакты с израильтянами и палестинцами по ситуации с заложниками-россиянами в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия контактирует с израильтянами и палестинцами по теме заложников
  • РИА Новости

«Нет, детальной пока информации нет. Мы продолжаем наши контакты и с палестинцами, и с израильтянами», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков подчеркнул, что Москва продолжает работу с россиянами, которые хотят покинуть сектор Газа.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявила, что как минимум двое россиян оказались в заложниках в секторе Газа после эскалации в регионе.

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