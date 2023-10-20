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Эксперт Сивков заявил, что испытания США провоцируют новую ядерную гонку

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Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что подземные испытания США могут спровоцировать новую ядерную гонку с Россией.
Эксперт Сивков заявил, что испытания США провоцируют новую ядерную гонку
  • AFP

По его словам, испытания в Неваде носили символический характер.

«В то же время произошедшее — одно из проявлений начинающейся гонки ядерных вооружений между США и Россией», — приводит РИА Новости слова Сивкова.

18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.

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