Эксперт Сивков заявил, что испытания США провоцируют новую ядерную гонку
- AFP
По его словам, испытания в Неваде носили символический характер.
«В то же время произошедшее — одно из проявлений начинающейся гонки ядерных вооружений между США и Россией», — приводит РИА Новости слова Сивкова.
18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.