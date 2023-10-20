Федерация журналистов IFJ обеспокоена планами закрыть Al Jazeera в Израиле

Международная федерация журналистов (IFJ) выразила обеспокоенность попыткой Израиля цензурировать освещение в СМИ палестино-израильского конфликта и призывает пересмотреть решение закрыть бюро телеканала Al Jazeera в стране.

«Это явное посягательство на плюрализм СМИ и на право общества знать правду. Весь мир должен иметь возможность видеть, что происходит в ходе продолжающегося конфликта, и мы призываем Израиль пересмотреть своё решение», — заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Энтони Беланжер.

Ранее радиостанция Kan сообщала, что власти Израиля утвердили правила, в соответствии с которыми разрешается закрыть бюро телеканала Al Jazeera в стране.

Также в Newsweek сообщили, что из двух израильских аккаунтов в соцсети X (Twitter) удалили видео, на котором, как утверждалось, был показан ракетный удар из сектора Газа по больнице.