Федерация журналистов IFJ обеспокоена планами закрыть Al Jazeera в Израиле
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«Это явное посягательство на плюрализм СМИ и на право общества знать правду. Весь мир должен иметь возможность видеть, что происходит в ходе продолжающегося конфликта, и мы призываем Израиль пересмотреть своё решение», — заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Энтони Беланжер.
Ранее радиостанция Kan сообщала, что власти Израиля утвердили правила, в соответствии с которыми разрешается закрыть бюро телеканала Al Jazeera в стране.
Также в Newsweek сообщили, что из двух израильских аккаунтов в соцсети X (Twitter) удалили видео, на котором, как утверждалось, был показан ракетный удар из сектора Газа по больнице.