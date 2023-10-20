Медведев назвал запрет УПЦ на Украине грязной политикой, «замешанной на кокаине»
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«Запрет исконной церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю», — написал он в Telegram.
Медведев назвал украинского лидера «трясущимся от вожделения власти клоуном-Франкенштейном», который был создан на потеху заказчикам и готов уничтожить христианство на родной земле.
Ранее украинская Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине в первом чтении.