CNN: израильские силовики задержали одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу
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«Юсеф — ведущая палестинская политическая фигура, официальный представитель ХАМАС на Западном берегу и член Законодательного совета Палестины», — пишет телеканал.
Накануне израильские военные заявили, что уничтожили спецназовца ВМС ХАМАС Мабдуха Шаалаби в секторе Газа.
Бойцы боевого крыла ХАМАС — «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявили, что готовы к ведению продолжительных боевых действий против армии Израиля.