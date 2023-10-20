CNN: израильские силовики задержали одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу

Израильские силовики во время рейда на Западном берегу реки Иордан арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС, Хасана Юсефа, сообщает CNN со ссылкой на власти Израиля.

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«Юсеф — ведущая палестинская политическая фигура, официальный представитель ХАМАС на Западном берегу и член Законодательного совета Палестины», — пишет телеканал. Накануне израильские военные заявили, что уничтожили спецназовца ВМС ХАМАС Мабдуха Шаалаби в секторе Газа. Бойцы боевого крыла ХАМАС — «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявили, что готовы к ведению продолжительных боевых действий против армии Израиля.