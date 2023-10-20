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CNN: израильские силовики задержали одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу

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Израильские силовики во время рейда на Западном берегу реки Иордан арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС, Хасана Юсефа, сообщает CNN со ссылкой на власти Израиля.
CNN: израильские силовики задержали одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу
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«Юсеф — ведущая палестинская политическая фигура, официальный представитель ХАМАС на Западном берегу и член Законодательного совета Палестины», — пишет телеканал.

Накануне израильские военные заявили, что уничтожили спецназовца ВМС ХАМАС Мабдуха Шаалаби в секторе Газа.

Бойцы боевого крыла ХАМАС — «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявили, что готовы к ведению продолжительных боевых действий против армии Израиля.

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