Армия Израиля заявила об уничтожении спецназовца ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные заявили, что уничтожили спецназовца ВМС ХАМАС Мабдуха Шаалаби в секторе Газа.

«Израильские ВВС и ВМФ уничтожили Мабдуха Шаалаби, офицера специальных сил ВМС ХАМАС», — говорится в сообщении.

По данным израильской армии, Шаалаби участвовал в морских террористических атаках против Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее встретился с военными ЦАХАЛ и сообщил им, что скоро поступит приказ войти в сектор Газа.

Израильский посол в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль пойдёт до конца в деле полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.