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Maariv: демонстранты подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна

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Протестующие против действий Израиля в секторе Газа подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна Манаме, информирует газета Maariv.
Maariv: демонстранты подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна
  • Gettyimages.ru

«Толпа подожгла посольство Израиля в Бахрейне факелами», — говорится в публикации. 

По данным газеты, на момент поджога в здании не было сотрудников посольства.

Ранее сотни протестующих собрались у здания Капитолия в Вашингтоне с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа.

Акцию инициировала организация Jewish Voice for Peace.

Впоследствии сообщалось, что протестующие прорвались в здание конгресса.

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