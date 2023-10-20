Maariv: демонстранты подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна
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«Толпа подожгла посольство Израиля в Бахрейне факелами», — говорится в публикации.
По данным газеты, на момент поджога в здании не было сотрудников посольства.
Ранее сотни протестующих собрались у здания Капитолия в Вашингтоне с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа.
Акцию инициировала организация Jewish Voice for Peace.
Впоследствии сообщалось, что протестующие прорвались в здание конгресса.