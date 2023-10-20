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Naftemporiki: жертвами удара по церкви в Газе могли стать десятки человек

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В результате бомбардировки Израилем греческой православной церкви в секторе Газа могли стать десятки человек.

Об этом пишет портал Naftemporiki со ссылкой на источники, близкие к церкви.

«Десятки человек находятся под руинами», — сказано в сообщении.

Ранее израильские военные заявили, что уничтожили спецназовца ВМС ХАМАС Мабдуха Шаалаби в секторе Газа.

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