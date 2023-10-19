Американский институт мира: RT и Sputnik пользуются большой популярностью в Латинской Америке
- РИА Новости
Эксперты USIP пишут, что RT и Sputnik привлекают аудиторию высококачественными программами.
«Своим успехом Actualidad RT и Sputnik Mundo во многом обязаны умению эффективно использовать альянсы и продвигать свои материалы через широкую сеть распространителей на разнообразных латиноамериканских платформах, что существенно увеличивает охват аудитории и укрепляет их репутацию», — сказано в докладе.
Есть множество признаков того, что Actualidad RT прочно вписался в региональный медиаландшафт, констатируют аналитики USIP.
В докладе приводятся слова главреда «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян о том, что «не иметь своего иновещания — это всё равно что не иметь министерства обороны». Ключевыми элементами такой «армии», пишут американские эксперты, являются испаноязычные службы RT и Sputnik News с многомиллионной аудиторией их проектов в соцсетях.
Ранее New York Post пожаловался на эффективность RT на Глобальном Юге.