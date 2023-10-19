Дочь Юдашкина рассказала о продаже квартиры модельера в Нью-Йорке

Дочь Валентина Юдашкина Галина заявила, что продала квартиру в Нью-Йорке, которая досталась ей от отца.

Она подчеркнула, что продать дом на Манхэттене оказалось непростой задачей из-за его особого статуса.

«Это КОАП — кооператив. И получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира», — приводит РИА Новости слова Юдашкиной.

Модельер Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.

Петербургский дизайнер Татьяна Парфёнова поделилась воспоминаниями о Валентине Юдашкине.