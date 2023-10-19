Дочь Юдашкина рассказала о продаже квартиры модельера в Нью-Йорке
- РИА Новости
Она подчеркнула, что продать дом на Манхэттене оказалось непростой задачей из-за его особого статуса.
«Это КОАП — кооператив. И получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира», — приводит РИА Новости слова Юдашкиной.
Модельер Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.
Петербургский дизайнер Татьяна Парфёнова поделилась воспоминаниями о Валентине Юдашкине.