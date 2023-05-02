Дизайнер Татьяна Парфёнова поделилась воспоминаниями о Валентине Юдашкине

Петербургский дизайнер Татьяна Парфёнова выразила соболезнования в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина.

«С Валентином Юдашкиным у нас были ровные, спокойные отношения, он приглашал меня в Дом моды, а я всегда была рада видеть его в Санкт-Петербурге. Мне очень жаль его: в последние годы Валюша боролся за свою жизнь. Ему было тяжело, но он всё равно выходил на подиум», — цитирует Парфёнову «Петербургский дневник».

Как отметила Парфёнова, и Валентин Юдашкин, и Вячеслав Зайцев работали над своими проектами до последнего, так как у художника не бывает пенсии, и он не может прекратить творить.

Со своей стороны, историк моды Анатоль Вовк в беседе с радио Sputnik назвал каждую коллекцию Юдашкина произведением искусства.

«Валентин Юдашкин — один из самых талантливых и известных дизайнеров не только в нашей стране, но и за рубежом. Ведь именно Юдашкин стал первым дизайнером из России, который удостоился чести быть членом Парижского синдиката высокой моды», — сказал он.

По его словам, Юдашкин смог оставить большое наследие.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.