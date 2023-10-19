Пашинян заявил о разработке плана по нормализации отношений Еревана и Баку
- РИА Новости
«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути, была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Пашинян допустил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца 2023 года.
17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.