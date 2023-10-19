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Пашинян заявил о разработке плана по нормализации отношений Еревана и Баку

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Дорожная карта по нормализации отношений Армении и Азербайджана разработана при посредничестве Евросоюза. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Пашинян заявил о разработке плана по нормализации отношений Еревана и Баку
  • РИА Новости

«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути, была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Пашинян допустил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца 2023 года.

17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.

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