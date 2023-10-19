Спецборт МЧС России доставил 27 т гуманитарной помощи населению сектора Газа

Спецборт МЧС России доставил 27 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

Об этом сообщили в ведомстве.

«Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они доставят помощь жителям сектора Газа.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о готовности Москвы содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта.

Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян.