Спецборт МЧС России доставил 27 т гуманитарной помощи населению сектора Газа
Об этом сообщили в ведомстве.
«Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они доставят помощь жителям сектора Газа.
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о готовности Москвы содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта.
Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян.