В Таиланде подтвердили гибель российского диджея Павла Штаера у острова Пханган
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«16 октября в туристическую полицию поступило сообщение об исчезновении иностранца, гражданина России, который в тёмное время суток плавал в море у пирса на пляже Тхонг Сала», — приводит сообщение ТАСС.
Тело Штаера обнаружили 17 октября.
Ранее в Таиланде спасатели обнаружили тело российского туриста, пропавшего после инцидента с моторной лодкой, винт которой убил его девушку.
Также, по данным The Phuket News, в конце сентября в Таиланде утонул российский турист примерно в 200 м от берега на пляже Банг Тао.