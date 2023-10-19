В Таиланде подтвердили гибель российского диджея Павла Штаера у острова Пханган

Туристическая полиция Таиланда сообщила о смерти российского диджея Павла Штаера во время купания у берегов курортного острова Пханган.

«16 октября в туристическую полицию поступило сообщение об исчезновении иностранца, гражданина России, который в тёмное время суток плавал в море у пирса на пляже Тхонг Сала», — приводит сообщение ТАСС.

Тело Штаера обнаружили 17 октября.

Ранее в Таиланде спасатели обнаружили тело российского туриста, пропавшего после инцидента с моторной лодкой, винт которой убил его девушку.

Также, по данным The Phuket News, в конце сентября в Таиланде утонул российский турист примерно в 200 м от берега на пляже Банг Тао.