В Таиланде спасатели нашли тело российского туриста, сбитого катером
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Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Ранее стало известно, что спасатели организовали поиски российского гражданина, пропавшего после купания в море со своей девушкой.
Тело девушки обнаружили во вторник, 26 сентября. Она погибла из-за многочисленных ран, полученных от винта катера.
«Тело пропавшего без вести 22-летнего россиянина, которого сбил скоростной катер на Паттайе, было найдено на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан в среду утром», — говорится в публикации.
Тело россиянина нашли примерно в 60 м от того места, где его сбила лодка.
8 июня сообщалось, что россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского города Хургада.