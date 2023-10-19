Новак обсудил с зампремьера Госсовета Китая поставки энергоресурсов

Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили вопрос поставок энергоресурсов в Китай.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина России.

«В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом выразил надежду на хорошие темпы реализации проекта по созданию газопроводной системы через Монголию в Китай.