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Премьер Испании Санчес рассказал пранкерам о переживаниях за зерновую сделку

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Премьер Испании Педро Санчес рассказал пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным как Лексус и Вован, о переживаниях за зерновую сделку. 

Об этом пранкеры сообщили в своём Telegram-канале.

Отмечается, что они говорили с Санчесом от имени «африканского политика».

Премьер Испании им заявил, что «сильно переживает за зерновую сделку», однако выступает против подключения некоторых российских банков к платёжной системе SWIFT для возобновления сделки, поскольку «привержен борьбе» с президентом России Владимиром Путиным. 

Также глава испанского правительства считает, что для возобновления сделки нужно использовать «альтернативные методы».

Ранее спикеры парламентов G20 призвали возобновить зерновую сделку, выполнив все её условия, включая экспорт продовольствия и удобрений из России.

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