Полянский — об отклонении резолюции в СБ ООН: маски сброшены
- AP
«Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона», — написал он в Telegram-канале.
Голосование проводилось по бразильскому проекту гуманитарной резолюции по ситуации в Газе.
У документа было два недостатка, отмечал российский дипломат: наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, а также отсутствие призыва к немедленному прекращению огня.
Россия внесла две поправки к проекту по этим сюжетам. Также документ дополнили осуждением удара по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе.
18 октября Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. США наложили вето на бразильский проект.