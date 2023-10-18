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Полянский — об отклонении резолюции в СБ ООН: маски сброшены

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Отклонение российской поправки к бразильскому проекту резолюции СБ ООН о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта — это огромный внешнеполитический провал Вашингтона, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский — об отклонении резолюции в СБ ООН: маски сброшены
  • AP

«Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона», — написал он в Telegram-канале.

Голосование проводилось по бразильскому проекту гуманитарной резолюции по ситуации в Газе.

У документа было два недостатка, отмечал российский дипломат: наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, а также отсутствие призыва к немедленному прекращению огня.

Россия внесла две поправки к проекту по этим сюжетам. Также документ дополнили осуждением удара по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе.

18 октября Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. США наложили вето на бразильский проект.

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