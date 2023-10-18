Рамапоса провёл телефонные переговоры с Зеленским

Президент ЮАР Сирил Рамапоса провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и заявил, что продолжит помогать в работе над возобновлением зерновой сделки.

«Президент Рамапоса приветствовал приверженность президента Зеленского возобновлению Черноморской зерновой инициативы. Оба лидера пообещали продолжать совместную работу в этом направлении», — говорится в заявлении канцелярии африканского политика, которое цитирует ТАСС.

В сентябре Рамапоса провёл встречу с Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН.

14 октября спикеры парламентов G20 призвали возобновить зерновую сделку, выполнив все её условия, включая экспорт продовольствия и удобрений из России.