Newsweek: ХАМАС приведёт доказательства вины Израиля в ударе по больнице в Газе

Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что организация представит доказательства того, что Израиль причастен к удару по зданию больницы в секторе Газа.

В публикации издания Newsweek говорится, что Бархум заявил о наличии комитета у движения, который собирает доводы причастности Израиля к атакам на Газу. По его словам, доказательств удара по больнице «много».

«ХАМАС опубликует все доказательства, которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам», — сообщил Бархум.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал видео в доказательство непричастности к удару по больнице.