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Newsweek: ХАМАС приведёт доказательства вины Израиля в ударе по больнице в Газе

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Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что организация представит доказательства того, что Израиль причастен к удару по зданию больницы в секторе Газа.
Newsweek: ХАМАС приведёт доказательства вины Израиля в ударе по больнице в Газе
  • AP

В публикации издания Newsweek говорится, что Бархум заявил о наличии комитета у движения, который собирает доводы причастности Израиля к атакам на Газу. По его словам, доказательств удара по больнице «много».

«ХАМАС опубликует все доказательства, которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам», — сообщил Бархум.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал видео в доказательство непричастности к удару по больнице.

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