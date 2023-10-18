Newsweek: ХАМАС приведёт доказательства вины Израиля в ударе по больнице в Газе
- AP
В публикации издания Newsweek говорится, что Бархум заявил о наличии комитета у движения, который собирает доводы причастности Израиля к атакам на Газу. По его словам, доказательств удара по больнице «много».
«ХАМАС опубликует все доказательства, которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам», — сообщил Бархум.
Ранее ЦАХАЛ опубликовал видео в доказательство непричастности к удару по больнице.