Шойгу поручил проработать обращение на экстрадицию из Канады нациста Гуньки

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил проработать с российскими и белорусскими правоохранительными органами вопрос подготовки обращения с целью экстрадиции из Канады украинского нациста Ярослава Гуньки.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, Гунька должен в полной мере ответить за свои кровавые преступления.

Российский президент Владимир Путин назвал омерзительным и отвратительным чествование украинского нациста в канадском парламенте.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.