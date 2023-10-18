Шойгу поручил проработать обращение на экстрадицию из Канады нациста Гуньки
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, Гунька должен в полной мере ответить за свои кровавые преступления.
Российский президент Владимир Путин назвал омерзительным и отвратительным чествование украинского нациста в канадском парламенте.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.