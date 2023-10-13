Путин: на Западе приглушили информацию о чествовании нациста в Канаде
- РИА Новости
Об этом российский лидер сказал на саммите Совета глав государств СНГ в узком составе.
Путин обратил внимание на то, что теоретически Гунька мог убивать и канадцев во время Второй мировой войны, потому что Канада входила в антигитлеровскую коалицию.
Он отметил, что на Западе пытаются приглушить историю с чествованием нациста.
«И вот мы с вами говорим об этом, а в европейских странах и в тех же Штатах мало кто об этом знает — там проскочила информация, её тут же притопили, приглушили», — сказал президент.
По его словам, если на Западе продолжат так относиться к подобным ситуациям, то это может привести к возобновлению нацизма.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что премьер Канады Джастин Трюдо смотрится жалко и позорно в своих попытках оправдаться за чествование украинского нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте.