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Путин: на Западе приглушили информацию о чествовании нациста в Канаде

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Российский президент Владимир Путин назвал омерзительным и отвратительным чествование украинского нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте.
Путин: на Западе приглушили информацию о чествовании нациста в Канаде
  • РИА Новости

Об этом российский лидер сказал на саммите Совета глав государств СНГ в узком составе.

Путин обратил внимание на то, что теоретически Гунька мог убивать и канадцев во время Второй мировой войны, потому что Канада входила в антигитлеровскую коалицию.

Он отметил, что на Западе пытаются приглушить историю с чествованием нациста. 

«И вот мы с вами говорим об этом, а в европейских странах и в тех же Штатах мало кто об этом знает — там проскочила информация, её тут же притопили, приглушили», — сказал президент.

По его словам, если на Западе продолжат так относиться к подобным ситуациям, то это может привести к возобновлению нацизма.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что премьер Канады Джастин Трюдо смотрится жалко и позорно в своих попытках оправдаться за чествование украинского нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте.

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