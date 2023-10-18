Узнать больше

Оставшиеся без домов жители Газы находят укрытие в больнице «Аш-Шифа»

Короткая ссылка
Оставшиеся без домов в результате ударов жители Газы приходят в больницу «Аш-Шифа», рассказал врач-кардиолог Халед Абу Самра.
Оставшиеся без домов жители Газы находят укрытие в больнице «Аш-Шифа»
  • Gettyimages.ru

В беседе с RT он сообщил, что в госпитале нет бомбоубежища и людям негде укрыться от взрывов. Однако они надеются, что «Аш-Шифу» не будут обстреливать. По данным СМИ, на территории медучреждения находятся 40 тыс. человек.

Врач также рассказал, что больница и до этого была переполнена, поэтому некоторых прооперированных пациентов отправили в баптистский госпиталь «Аль-Ахли», по которому впоследствии был нанесён удар.

«Мы слышали этот взрыв: «Аль-Ахли» находится всего в 2 км от нас. Был один удар, но очень сильный. Все, кто был внутри больницы в этот момент, погибли, абсолютно все!» — отметил собеседник.

По словам Халеда, всю ночь он вместе с коллегами принимал раненых, которых только в их больницу поступило около 500 человек. Эти люди в момент удара находились рядом с госпиталем и в большинстве случаев получили взрывные травмы лёгких.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём выступлении 18 октября признал, что израильская авиация наносит ущерб гражданским в секторе Газа. Он обвинил ХАМАС в том, что движение стремится увеличить число жертв конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить