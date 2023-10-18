Оставшиеся без домов жители Газы находят укрытие в больнице «Аш-Шифа»

Оставшиеся без домов в результате ударов жители Газы приходят в больницу «Аш-Шифа», рассказал врач-кардиолог Халед Абу Самра.

В беседе с RT он сообщил, что в госпитале нет бомбоубежища и людям негде укрыться от взрывов. Однако они надеются, что «Аш-Шифу» не будут обстреливать. По данным СМИ, на территории медучреждения находятся 40 тыс. человек.

Врач также рассказал, что больница и до этого была переполнена, поэтому некоторых прооперированных пациентов отправили в баптистский госпиталь «Аль-Ахли», по которому впоследствии был нанесён удар.

«Мы слышали этот взрыв: «Аль-Ахли» находится всего в 2 км от нас. Был один удар, но очень сильный. Все, кто был внутри больницы в этот момент, погибли, абсолютно все!» — отметил собеседник.

По словам Халеда, всю ночь он вместе с коллегами принимал раненых, которых только в их больницу поступило около 500 человек. Эти люди в момент удара находились рядом с госпиталем и в большинстве случаев получили взрывные травмы лёгких.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём выступлении 18 октября признал, что израильская авиация наносит ущерб гражданским в секторе Газа. Он обвинил ХАМАС в том, что движение стремится увеличить число жертв конфликта.