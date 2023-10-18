Полиция Лондона выдвинула Тунберг обвинения в нарушении общественного порядка

Полиция Лондона выдвинула активистке Грете Тунберг обвинения в нарушении общественного порядка после задержания на протестах.

РИА Новости

Об этом пишет Euronews. Тунберг отпустили под залог, она должна будет предстать перед судом 15 ноября. Ранее активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали мюзикл «Отверженные» в лондонском театре.