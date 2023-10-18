Полиция Лондона выдвинула Тунберг обвинения в нарушении общественного порядка
Полиция Лондона выдвинула активистке Грете Тунберг обвинения в нарушении общественного порядка после задержания на протестах.
- РИА Новости
Об этом пишет Euronews.
Тунберг отпустили под залог, она должна будет предстать перед судом 15 ноября.
Ранее активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали мюзикл «Отверженные» в лондонском театре.
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