Си Цзиньпин заявил о поддержке России в отстаивании национального суверенитета

Китайское правительство выступает с поддержкой России в вопросе отстаивания национального суверенитета. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

В ходе переговоров Москвы и Пекина в расширенном составе в Доме народных собраний он подчеркнул, что Китай считает правильным решение российского народа встать на путь национального возрождения.

Кроме того, как пишет ТАСС, Си Цзиньпин поддержал Россию в вопросе защиты безопасности и интересов развития.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и Си Цзиньпин на трёхчасовых переговорах обсудили Украину и Ближний Восток.