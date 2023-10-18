BFMTV: шесть аэропортов во Франции эвакуированы после угроз взрыва

В шести французских аэропортах прошла или ещё продолжается эвакуация людей из-за поступивших угроз взрыва, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

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Сообщается, что речь идёт о воздушных гаванях Лилля, Тулузы, Ниццы, Нанта и аэропортов Бове вблизи Парижа и Брон рядом с Леоном. Ранее сообщалось, что Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка.