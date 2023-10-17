Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка

Версальский дворец объявил об эвакуации из-за подозрительного звонка.

«По соображениям безопасности в Версальском дворце объявлена эвакуация», — говорится в сообщении музея.

14 октября комплекс, служивший резиденцией для французских королей, также эвакуирован после получения администрацией уведомлений об угрозе взрыва.

13 октября BFMTV со ссылкой на полицию сообщил, что во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.

В связи с убийством президент Франции Эммануэль Макрон поручил обеспечить охрану порядка на улицах. По информации радиостанции RTL, для этого будет привлечено до 7 тыс. военных.