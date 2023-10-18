Путин — о заявлениях США о якобы проигрыше России: зачем тогда поставлять ATACMS

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что заявления американской стороны о том, что Россия якобы проиграла в конфликте на Украине, являются смешными.

«Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чём мы разговариваем тогда? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно», — отметил Путин.

Также Путин заявил, что на Украине задумываются о переговорном процессе, что является трансформацией в правильном направлении, но этого недостаточно.

Кроме того, президент заявил, что поставки Соединёнными Штатами ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу.