Путин: у многих европейских политиков нет такого мужества, как у Орбана

Президент России Владимир Путин заявил, что многие политические деятели Европы лишены такого мужества, которым обладает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, Орбан прагматичный и оптимистичный человек.

«Нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа, а этого мужества многие политические деятели сегодняшней Европы лишены. У них нет такого мужества, они ему завидуют», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер также отмечал, что Орбан умеет настойчиво и тактично отстаивать свои интересы.