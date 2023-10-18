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Путин заявил, что товарооборот России и Китая реально впечатляет

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что объём товарооборота России и Китая реально впечатляет.
Путин заявил, что товарооборот России и Китая реально впечатляет
  • РИА Новости

«Тот объём товарооборота, о котором мы сегодня говорим, реально впечатляет. Ведь мы ставили перед  собой задачу добиться $200 млрд в 2024 году», — сказал он.

Ранее Путин заявил на российско-китайских переговорах в Пекине, что Россия и Китай достигли объёма товарооборота в $200 млрд.

Ранее Си Цзиньпин заявил на переговорах с президентом России, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой неуклонно углубляется.

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