Путин: Россия и КНР достигли товарооборота в $200 млрд
Российский президент Владимир Путин заявил на российско-китайских переговорах в Пекине, что Россия и Китай достигли объёма товарооборота в $200 млрд.
Об этом информирует ТАСС.
При этом Путин подчеркнул, что по итогам календарного года Москва и Пекин преодолеют этот показатель.
Ранее российский лидер заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству.
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