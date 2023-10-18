Путин: Россия и КНР достигли товарооборота в $200 млрд

Российский президент Владимир Путин заявил на российско-китайских переговорах в Пекине, что Россия и Китай достигли объёма товарооборота в $200 млрд.

Об этом информирует ТАСС.

При этом Путин подчеркнул, что по итогам календарного года Москва и Пекин преодолеют этот показатель.

Ранее российский лидер заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству.