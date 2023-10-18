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Политологи высказались о возможности урегулирования конфликта в Израиле

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Анастасия Белоусова
Политолог Иван Мезюхо и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировали возможное урегулирование палестино-израильского конфликта.
Политологи высказались о возможности урегулирования конфликта в Израиле
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По мнению Мезюхо, стороны много лет фактически отказывали друг другу в праве на существование.

«Поэтому, я думаю, ещё достаточно высок уровень неприязни, чтобы переходить хоть к каким-то переговорам или просто к заморозке текущего противостояния», — считает он.

В свою очередь, Данюк заявил, что перемирие возможно.

«Если не будет масштабного вторжения, тогда я не исключаю перемирия. Или небольшая заморозка — она возможна. Парадоксально звучит, но как раз такая трагедия открывает окно возможностей, чтобы конфликт не пошёл дальше по пути эскалации», — уверен собеседник RT.

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