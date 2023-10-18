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Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

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RT
Удар по больнице в секторе Газа является преступным деянием и актом расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания
  • РИА Новости

«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», — сказала Захарова в эфире Радио Sputnik.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.

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